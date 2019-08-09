Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aile hekimine darp iddiası
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Gaziantep'te aile hekimine darp iddiası

1 saat önce

Gaziantep'te aile sağlığı merkezinde görevli doktor, kendisini darbettiği öne sürülen hasta hakkında şikayetçi oldu.

Gaziantep'te aile hekimine darp iddiası, System.String[]
Gaziantep'te aile sağlığı merkezinde görevli doktor, kendisini darbettiği öne sürülen hasta hakkında şikayetçi oldu.
İddiaya göre, Nüket Ersoy Alevli Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.İ, aile hekimi Talat Bayram ile istediği ilacı yazması konusunda tartıştı.
Doktora sözlü saldırıda bulunan zanlı, masadaki su bardağını fırlatarak yumruk attı.
Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Bayram, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bayram, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 gün iş görmez raporu aldığını söyledi.
Sağlıkta şiddetin son bulmasını isteyen Bayram, olayı şöyle anlattı:
"İstediği ilaçla dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Kimliğini almaya giderken bana ağır küfürler etti. Tekrar geldiğinde kimliğini kontrol ettim, evet kimlik doğru. Ben de 'Tamam, ilacını yazayım.' dedim. O sırada su bardağını bana fırlattı, bir de yumruk attı bana. Şu an hala başım dönüyor ve bir müddet hastanede müşahede altında olacağım."
Bayram, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan A.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:22 Kaynak: AA
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