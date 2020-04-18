Gaziantep'te aile hekimleri unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aile hekimleri unutulmadı - Son Dakika

Gaziantep'te aile hekimleri unutulmadı

6 saat önce

Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Gaziantep'te yürütülen mücadele kapsamında şehir merkezinde bulunan ve aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerine yüz siperliği ve maske dağıtıldı.

Gaziantep'te aile hekimleri unutulmadı, System.String[]

Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı Gaziantep'te yürütülen mücadele kapsamında şehir merkezinde bulunan ve aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerine yüz siperliği ve maske dağıtıldı.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafında "pandemi" yani küresel bir salgın olarak ilan edilen korona virüse karşı, Türkiye'de de etkin mücadele devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı fedakarca mücadele yürüten sağlık çalışanlarının yanında yer alarak, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğunu yüz siperliği ve maskeleri temin ediyor. Gaziantep Ticaret Odası ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan toplam 514 hekime maske ile koruyucu siper dağıtılıyor. Bu kapsamda Şahinbey'de 270, Şehitkamil'de ise 244 aile hekimine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) tarafından üretilen maskelerle Ticaret Odası'nın sağladığı yüz siperlikleri dağıtıldı.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan aile sağlığı merkezlerinin dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Tedarik edilen yeni tedbir malzemeleriyle tanı ve takip konusunda önemli bir basamak olan aile hekimlerinin virüse karşı korunması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:43 Kaynak: İHA

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