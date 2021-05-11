Gaziantep'te aile sağlığı merkezinden malzeme çalan 3 kişiye tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki aile sağlığı merkezinden malzeme çalan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uluyatır Mahallesi'ndeki 32 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını 7 suçtan kaydı bulunan S.K. (22) ve 5 suç kaydı bulunan M.A'nın (44) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, çalınan malzemelerin ise M.A. tarafından saklandığı bilgisine ulaştı.

Uluyatır Mahallesi'nde yakalanan ve çapraz sorgulamada suçlarını itiraf eden zanlıların ifadeleri doğrultusunda ele geçirilen malzemeler kuruma teslim edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.