Gaziantep'te "Aile ve Baba" konulu fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciği iş birliğinde düzenlenecek olan "Aile ve Baba" temalı fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, objektiflerin aileyi oluşturan temel yapıtaşlarından babayı odaklanacağı yarışmanın jürisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, GAÜN İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. B. Oğuz Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Baş Foto Muhabiri Sinan Gül ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun yer alıyor.

Amatör ya da profesyonel fotoğrafa ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan fotoğraf yarışmasına başvuruları, 15 Eylül 2021 tarihine kadar sürecek.

Yarışmada, birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye ise 4 bin lira ödül verilecek.