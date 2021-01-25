Gaziantep'te "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kuruluyor - Son Dakika

Gaziantep'te, her gün hem telefonla hem de yüz yüze görüşmelerle manevi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek olan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi" kuruluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve hayırsever Asım Kökoğlu adına HCR Mühendislik ve Danışmanlık şirketi iş birliğinde Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin yapımı için protokol imza töreni düzenlendi. Protokolde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, hayırsever iş insanı Asım Kökoğlu ve Murat Kökoğlu katıldı.

Kurulacak merkez, 3 kattan oluşurken içerisinde bir kütüphane, bir seminer salonu, 5 derslik bulunacak. Ayrıca psikolojik danışmanlık ve manevi danışmanlık hizmeti verilecek. İşleyişe geçtikten sonra merkez, her gün hem telefonla hem de yüz yüze görüşmelerle manevi ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Vali Davut Gül, açıklamada, aile yaşamını idealize ederek korumayı amaçlayan bir iş birliği için harekete geçildiğini belirterek, "İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, 'Kur'an-ı Kerim, hayatı düzenleyen bir nitelik taşıyor. Bu anlamda Diyanet'in ve müftülüğün sahada olması hayatın düzene sokulması anlamında önemli bir nitelik taşıyor. Ailenin ve sosyal yaşamın güçlenmesi gerekiyor. Bizim çocuk, kadın ve erkeklerle ilgili eğitimlerde bazı eksikliklerimiz var. Bu eğitimlerle ilgili eksikliği de bu protokollerle kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise aile meselesinin hayati bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, bugün güçlü bir millet, güçlü bir toplum isek sağlıklı bireylerimizin varlığındandır. Güçlü bir toplumun temeli ailedir. Ailelerimizin güçlü bir şekilde toplumdaki varlığını sürdürmesi gerekiyor. Aile dağılınca toplum da akabinde dağılıyor. Maalesef zamanın ruhuna baktığımız zaman; küreselleşme olgusunun aile değerlerimizi etkilediğini görüyoruz. Biz o yüzden gençlerimizi, evlilik öncesi, evlilik esnası durumlarda yaşanacak olası sorunların çözülme kapasitesini artırmak için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kurulması planlanan tesisin protokolünü gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yer meselesini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduk, teslimini yaptık. Gaziantep, yeni tesisi ile daha güçlü aile bağlarına sahip olacaktır."

İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar da "Aile, bizim medeniyetimiz için toplumumuzun mihenk taşı. Dolayısıyla millet olarak bizim tarih sahnesinde var oluşumuzu sağlayan en önemli müesseselerden birisidir aile kurumu. Toplumu, aile konusunda bilgilendirmek, aileye yönelik manevi destek sağlamak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışma alanları içerisinde yer alıyor." diye konuştu.

Hayırsever işadamı Asım Kökoğlu da örnek bir protokolde yer almanın mutluluk verici olduğunu aktardı.