Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu - Son Dakika
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Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu

27.06.2022 23:46

Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu Gaziantep'te otomatik av tüfeği ve bıçakla ailesini rehin alan şahıs, ikna edilerek teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomatik av tüfeği ve bıçakla ailesini rehin alan şahıs, ikna edilerek teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hatay Bulvarı üzerindeki 6 katlı binanın 2. katında oturan Iraklı R.A. isimli şahıs, boynuna astığı pompalı tüfek ve elindeki bıçakla 2 çocuğunu ve karısını rehin almıştı. Evin kapılarını kilitleyerek balkondan bağıran şahsı, çevrede güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri 1.5 saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Şahsın talebi üzerine İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve savcı olay yerine geldi. Savcıyla konuşmak isteyen şahsa elinde silah olduğu için savcının yaklaşamayacağı belirtildi. Bunun üzerine şahıs tüfeğin boş olduğunu söyleyerek, tetik düşürdü. Savcı ve polis ekipleri ile kısa bir süre daha konuşan şahıs, teslim olacağını söyledi. Silahı ve bıçağı bırakan şahıs, kilitlediği evin kapısını polislere açtı. Şahıs, ekipler tarafından polis aracına bindirilerek önce hastaneye, ardından polis merkezine götürüldü.

Şahsın yaklaşık 80 bin TL dolandırılması nedeniyle cinnet getirdiği, elindeki telefonda bulunan delilleri savcıya teslim etmesinin ardından teslim olduğu öğrenildi. Olayın kesin sebebinin ise şahsın tercüman eşliğinde alınacak ifadesinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

YORUMLAR
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Gaziantep'te rehine krizi...Boynuna av tüfeği asan şahıs, bıçak ve silahla çocuklarını ve karısını rehin aldı Gaziantep'te rehine krizi...Boynuna av tüfeği asan şahıs, bıçak ve silahla çocuklarını ve karısını rehin aldı Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi Son dakika gündem: GAZİANTEP - Eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te ailesini rehin alan şahıs polise teslim oldu - Son Dakika
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