Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Ak Partililer Davullu Zurnalı Kutlama Yaptı

Gaziantep'te Ak Partililer Davullu Zurnalı Kutlama Yaptı

40 dakika önce

Gaziantep'te AK Partililer davullu zurnalı kutlama yaptıGAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Fatma Şahin'in Büyükşehir ile merkez ilçeler Şahinbey'e Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil'e ise Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından partililer...

Gaziantep'te AK Partililer davullu zurnalı kutlama yaptı

GAZİANTEP'te kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Fatma Şahin'in Büyükşehir ile merkez ilçeler Şahinbey'e Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil'e ise Rıdvan Fadıloğlu'nun yeniden seçilmesinin ardından partililer kutlama yaptı.

Gaziantep'te seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte partililer, AK Parti il binasına akın etti. Seçim sonuçlarını takip eden partililer mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı olan Şahin'in seçim zaferini coşkuyla kutladı. AK Parti il binası önünde davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, meşaleler yakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptı.

'OY VEREN YA DA VERMEYEN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve resmi olmayan sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Fatma Şahin, seçimlerde kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin belediye başkanı olacağını ifade etti. Şahin, rakiplerinin toplamından daha fazla oy aldığını belirterek, Bize güvenen halkımıza teşekkür ediyorum. Bir dönem yaptığımız çalışmaların milletimizin gönlünde yer tuttuğunu ve Gaziantep için yaptığımız projelerin desteğini aldığımızı bize gösterdiler. Rakiplerimizin toplamından daha yüksek oy aldık ve hemen hemen daha önce aldığımız oya yaklaştık dedi.

'YARIN GAZİANTEP'TE USTALIK DÖNEMİ BAŞLIYOR'

Şahin, Gaziantep'te ustalık döneminin başlayacağına dikkat çekerek, Halkımız ile olan gönül birlikteliğimiz bize bu sandıkta büyük bir zaferle sonuçlandırdı. Samimiyet, tevazu ve gayret ile yarın Gaziantep'te ustalık dönemi başlıyor. Yükselen Gaziantep'i 2 milyon hemşehrimiz ile birlikte kuracağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:24 Kaynak: DHA

Şehitkamil, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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