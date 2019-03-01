Gaziantep'te Akaryakıt Kaçakçılığı Operasyonu
39 dakika önce
Gaziantep'te 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 20 bin 114 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep
'te 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 20 bin 114 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, kaçak akaryakıt üretimi ve satışını yapanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Şehitkamil
ilçesinde 4 ayrı adrese farklı zamanlarda operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 20 bin 114 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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