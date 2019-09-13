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Gaziantep'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 19 bin 771 litre katkılı akaryakıt, 74 bin litre bazyağı ile 121 bin kilogram atık yağ ele geçirildi.

Gaziantep'te akaryakıt kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 19 bin 771 litre katkılı akaryakıt, 74 bin litre bazyağı ile 121 bin kilogram atık yağ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı tespit edilen 2 iş yerine, Özel Hareket ve Çevik Kuvvet Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 bin litre katkılı akaryakıt, katkılı akaryakıt yapımında kullanılan ve akaryakıt yapmaya hazır durumda 74 bin litre bazyağı ile 121 bin kilogram atık yağ ele geçirildi. Tır garajına düzenlenen operasyonda ise içerisinde 4 bin 771 litre katkılı akaryakıt bulunan yer altına gömülü yakıt tankı bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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