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Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele - Son Dakika

Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele

15.09.2021 14:43

Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele Akciğer kanserinin tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamaları Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde yapılıyor Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanseri hastaları için şifa kaynağı Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanserine karşı...

Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele

Akciğer kanserinin tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamaları Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde yapılıyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanseri hastaları için şifa kaynağı

GAZİANTEP - Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanserine karşı top yekun mücadele için hastalığın tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamalarını aynı noktada vererek vatandaşlara şifa kaynağı oluyor.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, akciğer kanseri hastalığına karşı top yekun mücadele veriyor. Aynı hizmet binası içerisinde akciğer kanserinin tanı, teşhis ve tüm tedavi aşamalarını komplike olarak yapan Medical Park Gaziantep Hastanesi, vatandaşlar için şifa kaynağı oluyor. Aynı anda bütün hizmetleri Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde alan hastaların büyük bir çoğunluğu ise hayata tutunuyor.

Hastanede akciğer kanseri ile mücadele noktasındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Başhekim Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, Tıbbı Onkoloji Uzmanı Gökmen Aktaş ile Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran, aynı hastanede kanser ile top yekun mücadele verdiklerini ve bu durumun hastalarına sağlığına kavuşmasına olumlu yönde etki ettiğini aktardı.

"Tüm tanı, teşhis ve tedavilerini yapıyoruz"

Akciğer kanseri tedavisi ile ilgili bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin, "Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde akciğer kanseri mücadele noktasında gerek cerrahi konusunda, gerek kemoterapi konusunda gerekse de ışın tedavisinde olsun hastalarımız buraya girdiğinde tedavilerinin tamamını olup evine gidebilmektedir. Tanı ve tedavi ile ilgili her türlü cihazlarımız mevcut ve her türlü tedavi burada yapabiliyoruz. Hastanemizde cerrahi tedavi yapılabiliyorsa öncelikli olarak yapılıyor. Ama cerrahi tedaviye uygun değilse gerekli tanılar yapıldıktan medikal tedavi ya da ışın tedavisi yapıyoruz. Burada hastalığın tedavisinde gerekli şartları dikkate alıyoruz" dedi.

"Kemoterapi, akıllı ilaç tedavisi ve immünoterapi tedavisi uyguluyoruz"

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç de akciğer kanseri olan hastalara heyet olarak tedavi uyguladıkları ifade ederek, "Hastanedeki hocalar olarak bir araya geliyoruz ve hastaların tedavisine beraber karar veriyoruz. Tedaviyi yaparken de multidisipliner bir yaklaşım uygulayarak ortak kararla tedavi ediyoruz. Akciğer kanseri olan hastamızı öncelikle cerrahi tedaviye yönlendiriyoruz. Ama hasta ileri evrede olduğunda da hastaya tıbbı onkoloji tedavisi uyguluyoruz. Tıbbı onkoloji akciğerli hasta için kemoterapi, akıllı ilaç tedavisi ve immünoterapi tedavisidir. Bu tedavileri hastaların özelliklerine göre kombine ederek uyguluyoruz ancak tedavi yaparken sigara içenlere kemoterapi ve immünoterapiyi uyguluyoruz. Sigara içmeyenlerde ise akıllı tedaviyi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Korona bir çok kişinin akciğer kanseri olduğunu fark ettirdi"

Akciğer kanserinin yoğun belirtileri arasında yer alan öksürüğün korona virüs hastalığının da belirtisi olduğunu ve hastanelere Covid-19 olduğunu düşünerek başvuran pek çok kişinin bu sayede akciğer kanseri olduğunu erken fark ettiğini dile getiren Alper Sevinç, "Korona virüs hastalığı nedeniyle bir çok akciğer tomografisi çektirince kanser olduğunu fark etti. Korona virüs nedeniyle yapılan tomografi ile pek çok hastaya erken akciğer tanısı koyduk. Bir hastamız da düşme sonucu korona virüs olduğunu fark etti. O yüzden bu hastalıkta en ufak belirti bile ciddiye alınmalı ve erken tanı ile hastalık mücadelesi daha iyi verilmelidir" dedi.

"Akciğer kanseri yüzde 90 sigara kaynaklı"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Gökmen Aktaş da akciğer hastalığının genelde sigara kaynaklı olduğunu ve bu nedenle önlenebilir olabileceğini aktararak, "Akciğer kanseri en önlenebilir kanser türlerinden biri. Çünkü bu kanser hastalarının yüzde 90'ına yakını sigara içenlerden oluşuyor. Toplumumuzda sigara içme oranları yüksek olduğu için hastalık sayısı da fazla. Ama gerekli eğitimlerle bu azaltılabilir. Son yıllarda zaten bu eğitimlerin artması sonucu hastalıkta da azalmalar görülmeye başladı" şeklinde konuştu. O yüzden bu hastalıktan büyük oranda uzak kalmak için sigara ve mamullerinde uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Tüm tütün mamulleri akciğer kanserine yol açar"

Tıbbı Onkoloji Uzmanı Gökmen Aktaş, sigara, elektronik sigara ve nargile gibi tüm tütün mamullerinin akciğer kanserine yol açtığını ve ne bilimsel bulgular olduğunu aktararak, "Sigara, elektronik sigara ve nargile gibi tüm tütün mamullerinin akciğer kanserine sebep olur. Özellikle elektronik sigara daha az tehlikeli düşüncesi yanlış. Bundaki partiküllerin daha küçük olması nedeniyle daha farklı hastalıklara ve akciğer kanserine yol açtığına yönelik bir çalışma ile kanıtladı. Yani elektronik sigaranın kansere daha az yol açacağı düşüncesi henüz kanıtlanmadı. O yüzden tüm tütün mamullerinden uzak durmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Radyasyon Onkoloji Uzmanı Dr. Ali İhsan Şeran ise akciğer kanseri tedavilerinde gerekli durumlarda radyoterapi yoluna başvurduklarını ve hastaları bu şekilde sağlıklarına kavuşturmaya çalıştıklarını belirterek, bu yollarla önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele
Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele
Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele
Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele

Akciğer Kanseri, Gaziantep, Kanser, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te akciğer kanserine karşı top yekun mücadele - Son Dakika
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