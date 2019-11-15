Gaziantep'te akraba iki aile arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te akraba olan 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Karadede Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Yunus Emre Görgün, Hacı Güngür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ve Hacı Güngür kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.