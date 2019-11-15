Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te akraba iki aile arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te akraba iki aile arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te akraba iki aile arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te akraba olan 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te akraba iki aile arasında kavga: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te akraba olan 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Karadede Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Yunus Emre Görgün, Hacı Güngür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ve Hacı Güngür kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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