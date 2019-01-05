Gaziantep'te Akraba İki Aile Arasında Pompalı Tüfekle Çatışma Çıktı.
1 saat önce
IHAAW165052-ASA/05-01-2019- Gaziantep'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı.
IHAAW165052-ASA/05-01-2019
- Gaziantep
'te akraba iki aile arasında pompalı tüfekle çatışma çıktı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. 05.01.2019 16: 50: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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