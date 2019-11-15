Gaziantep'te akrabaların bıçaklı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, akraba aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karadede Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan Görgün ve Güngür ailesi fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçakların kullanıldığı tartışmada Yunus Emre Görgün, Hacı Güngür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ve Hacı Güngür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.