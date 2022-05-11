Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı

11.05.2022 17:57

Son dakika haber... Gaziantep'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Gaziantep'te tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki özel muayenehanesinde tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i (34) dün tabancayla öldürdüğü ve yanındaki 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan doktor B.Ç. ile dayısı A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Doktor B.Ç, kasten adam öldürmekten tutuklandı, A.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı
Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı

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Son dakika haber! GAZİANTEP - Doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü Son dakika haber! GAZİANTEP - Doktor, tartıştığı akrabasını tabancayla öldürdü Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı Miras yüzünden kuzenini öldüren doktor tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... GAZİANTEP - Akrabasını tabancayla öldüren doktor tutuklandı - Son Dakika
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