Gaziantep'te akü hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Gaziantep'te akü hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Gaziantep'te bir şüphelinin kamyon aküsü çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te akü hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

Gaziantep'te bir şüphelinin kamyon aküsü çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonun çiftli aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin çaldığı aküleri taşıdığı anlar yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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