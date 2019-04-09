Gaziantep'te Akü Hırsızlığı İddiası
7 dakika önce
Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Gaziantep
'te akü hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliğine bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir sokakta devriye görevlerini yaparken, sırtında çuvalla yürüyen H.G. isimli şüphelinin bir araçtan akü çaldığını belirledi.
Şüpheliyi yakalayan bekçiler, çuval içerisinde 1 akü, pense ve 2 anahtar ele geçirdi.
Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:05 Kaynak: AA
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