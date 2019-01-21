Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, Alacak Kavgasında Tüfekle Öldürüldü

Gaziantep'te, Alacak Kavgasında Tüfekle Öldürüldü

1 saat önce

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, DHA- GAZİANTEP'te, fıstık toptancısı Hüseyin Boğan (32) borç-alacak nedeniyle tartıştığı B.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te, Alacak Kavgasında Tüfekle Öldürüldü, System.String[]
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, DHA- GAZİANTEP'te, fıstık toptancısı Hüseyin Boğan (32) borç-alacak nedeniyle tartıştığı B.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün gece 25 Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık toptancısı Hüseyin Boğan ile B.A. arasında borç-alacak meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında iddiaya göre B.A., yanındaki av tüfeğiyle Boğan'a ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Hüseyin Boğan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Boğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli B.A.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

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