Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

6 saat önce

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.


Olay, Gaziantep'in Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden S.S. ve B.S. kardeşler ile 38 yaşındaki Nazım Taş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 38 yaşındaki Nazım Taş silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı Taş, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Nazım Taş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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