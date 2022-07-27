Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi

27.07.2022 16:26

Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin terasına çıkarak karnındaki bebeğiyle intihara kalkışan genç kadını bu kararından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Seçilmiş vazgeçirdi. Yaşanan gergin dakikaları film izler gibi takip eden bazı vatandaşların telefonlarını ellerinden düşürmemesi da dikkatlerden kaçmadı.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sarıgüllük Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda tek başına alışveriş merkezine gelen 28 yaşındaki Rabia Ç., alışveriş merkezinin yemek katına çıktı. Yemek katının teras bölümüne giden 4 aylık hamile kadın, terasla korkuluk kısmının arasında bulunan cam bölümü aşarak metrelerce yükseklikteki korkuluk kısmına geçti. Korkuluklarda intihara kalkışan kadına ilk olarak güvenlik görevlileri ile terasta bulunan vatandaşlar müdahale etmek istedi. Korkulukların ucuna kadar gelen kadın, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Son dakika haber | Genç kadını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ÇABASI SONUÇ VERDİ

İhbar üzerine alışveriş merkezine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü vekili Alparslan Seçilmiş, genç kadını intihardan vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Terasta hüngür hüngür ağlayan hamile kadın, bir süre sonra emniyet müdürünün çabası sonucu intihar etmekten vazgeçti.

Son dakika haber | Genç kadını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

HEM İZLEDİLER HEM ÇEKTİLER

Olay yerine yığılan vatandaşlar ise telefon kameralarıyla olay anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. İntihar girişimini film gibi izleyen vatandaşların telefonlarını ellerinden düşürmemesi dikkat çekti. Olay anını hem izleyip hem de görüntüleyen bazı vatandaşların yakınlarını görüntülü arayıp olayı anlatması pes dedirtti.

Son dakika haber | Genç kadını intihardan emniyet müdürü vazgeçirdi

Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, alışveriş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi - Son Dakika
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