Gaziantep'te alkol testi uygulaması
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Caddesi'nde iki saat süren kontrollerde durdurulan 34 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı.
Uygulamalarda alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 sürücüye ise 5 bin 634 lira ceza uygulandı.
Söz konusu uygulamaların aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.
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