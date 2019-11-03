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Gaziantep'te alkollü sürücü denetimleri

7 saat önce

Gaziantep'in çeşitli noktalarında alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 31 sürücüye işlem yapılı, 48 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'te alkollü sürücü denetimleri, System.String[]

Gaziantep'in çeşitli noktalarında alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde 31 sürücüye işlem yapılı, 48 araç trafikten men edildi.


Gaziantep'te polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor. Ekipler 2-3 Kasım tarihlerinde il merkezi ve şehirler arası karayollarında 18 farklı noktada 29 ekip ve 55 personelle denetimlerde bulundu. Yapılan çalışmalarda toplam bin 409 araç kontrol edilirken, 31 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmaktan, 6 sürücüye ve araç plakasına zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 25 sürücüye ve araç plakasına fenni muayene yaptırmamaktan ve 68 sürücüye ise diğer maddelerden işlem yapıldı. Toplam 130 araç ve sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, 48 araç da trafikten men edildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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