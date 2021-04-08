Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" ödülleri verildi - Son Dakika

Gaziantep'te "Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali" ödülleri verildi

08.04.2021 22:59
Gaziantep'te

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni"nde, dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi Gala ve Ödül Töreni"nde, dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

HKÜ, Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül töreninin açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yarışmaya katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmlerin insanların hayatında önemli bir yer kapladığını belirten Dereli, "Herkes hayatında film çevirmeli. Benim de hayatımda da şöyle bir düstur var, her zaman işin içine sevgi katmak, yüreğini koymak ve ben de hayatımda hep gördüm o bize geri dönüyor. Ben de hayatımda hep şunu söyledim, bir insan daima başkasının filminde figüran olacağına kendi filminde başrol olsun diye. Ben hayatımda bunu yapmak istedim, buna da fırsat verildi. Sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Film Festivali'nin 2 yıl önce uluslararası bir nitelik kazandığını belirterek, 15 başvuruyla başladıkları festivalde bu yıl başvuru sayısının 205'e ulaştığını söyledi.

Hedeflerinin yüksek olduğunu ve Altın Baklava Film Akademisi'ne olan ilginin kendilerini hem heyecanlandırdığını hem de mutlu ettiğini söyleyen Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

"32 ülkeden ve 205 filmden bahsediyorum böyle bir festivalin içerisindesiniz. Sinema aslında çok etkili, insanı odağına alan başka dünyalarla bir araya getiren, bizleri düş dünyalarına götüren bir sanat. Bugün burada sinema yaşantıların başlangıcında olan genç yönetmen ve yapımcılarla birlikteyiz. Onların hazırladıkları birbirinden ilginç konularda, filmleri ödüllendirmek üzere buluştuk. Onlara sinema maceralarında destek olmak, katkı sağlamak istiyoruz ve bu festivali de onun için yapıyoruz. Filmler gelmeye başladığında ilk günlerden son başvuru tarihine kadar ön jürinin bütün heyecanına ortak oldum. Gerçekten 205 tane filmi tek tek ön jüri üyelerimiz izledi, hepsi çok iyiydi, çok tartışmalar oldu, bunların hepsine tanık oldum. Ama içlerinden 54 tanesi daha iyiydi."

Küçükerdoğan, ön elemeyi geçen 54 filmin jüri üyeleri tarafından dikkatlice değerlendirildiğini ve dereceye giren eserlerin bu şekilde belirlendiğini ifade ederek, "Sizler yeni filmler yaptıkça ve arkamızda böyle bir üniversite oldukça, bu üniversite her zaman sizin arkanızda olacak buna emin olabilirsiniz, sinema maceranızda biz sizi desteklemeye devam edeceğiz. Hep sizinle olacağız hep size katkı sağlamaya çalışacağız, yenilikler getireceğiz, belki animasyon kategorisi katacağız gelecek sene, sürprizlerimiz devam edecek." dedi.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu da festivalin diğer film festivalinden farkının sadece öğrencilerin katılması olduğunu anlattı.

HKÜ'nün kuruluşundan bu yana her yıl başarısını artırdığına dikkati çeken Kalyoncu, "10 yıl içinde 12 bine yakın öğrenciyle ülkemizin nadide güzel eserlerinden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni

Jüri üyeliğini Timür Savcı, Perihan Savaş, Kerem Alışık, Gülay Afşar, Murat Ünalmış, Fadik Sevin Atasoy, Andreas Treske'nin yaptığı festivalde kurmaca ve belgesel dalında ödüller verildi.

Kurmaca kategorisindeki mansiyon ödülleri Tea Assaad Tannoury'nin "Illusion Bleue", Anastasia Zhura'nın "Shashel" filmlerine, juri özel ödüllü de Krasimir Kalushev'in "Jivot" filmine verildi.

Kurmacada birinci Andrei Tache-Codreanu'nun "Unatc", ikinci Ahmet Batuhan Toğaç'ın "Kulak Misafiri" ve üçüncü ise Corentin Capelle'nin "Bodluck" filmi seçildi.

Belgesel kategorisinde mansiyon ödülünü Bayram Küçük'ün "Başka Vatan Yok" adlı belgeseli, jüri özel ödülünü de Guy Hodes'in "With Slight Steps" adlı belgeseli aldı.

Belgeselde birinci "Tülütabaklar 'Ölümsüz Kahramanlar'" belgeseliyle Yasin Öztürk, ikinci "Yaylacı" belgeseliyle Fatih Ertekin ve üçüncü ise "Afrikalı Uşaklar" belgeseliyle Bayram Fidanboy oldu.

Türk sinemasının usta ismi merhum Sadri Alışık adına verilen özel ödül, "Krampon" adlı filmiyle Abdullah Şahin'e, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü "Korkma" filmiyle İsmail Kurt'a ve Hasan Kalyoncu Özel Ödülü ise Mehmet Emin'in "Düzcan Dip Ses" adlı filmine verildi.

Jüri ve protokol üyeleri, derece elde eden yapıtların sahiplerine ödül ve plaketleri verdi.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 'Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali' ödülleri verildi - Son Dakika


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