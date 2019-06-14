Gaziantep'te "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı"
3 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı" kapılarını açtı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:05 Kaynak: AA
'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş
Fuarı" kapılarını açtı.
Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.
Kurdele kesiminin ardından açılan fuar, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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