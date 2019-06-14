Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı"
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Gaziantep'te "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı"

3 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı" kapılarını açtı.

Gaziantep'te
Gaziantep'te düzenlenen "Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı" kapılarını açtı.
Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı, Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı.
Kurdele kesiminin ardından açılan fuar, 16 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Gümüş, Gaziantep, Ekonomi
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