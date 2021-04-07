GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor

07.04.2021 11:15

Gaziantep'te faaliyet gösteren Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde hastalar, davul, tef, darbuka çalıp şarkılar söyleyerek moral buluyor.

Gaziantep'te faaliyet gösteren Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde hastalar, davul, tef, darbuka çalıp şarkılar söyleyerek moral buluyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında desteklenen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki yaklaşık 100 hastanın, Moral Evi adı verilen yerde müzikle hoş vakit geçirmeleri ve hayata tutunmaları sağlanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, AA muhabirine, merkezlerinde alzaymır hastalarına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Müzikle hastaların pozitif yönden etkilendiğini gördük"

YADES kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezde birinci ve ikinci evre alzaymır hastalarına yönelik hizmet verdiklerini ifade eden Tolay, şöyle konuştu:

"Buradaki hastaların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Alzaymır hastalığının tam tedavisi mümkün değil. Amacımız bu hastalığın ilerlemesini azaltmak. Etkinlikler içerisinde en önemli unsurlardan biri müzik. Müziği çok iyi kullanmak gerekiyor. Müzik, herkesin bildiği gibi toplum arasında ruhun gıdası olarak nitelendiriliyor. Özellikle bireylerin grup halinde veya bireysel şekilde eşlik edebilecek türden müzikler seçilerek onların terapi olması sağlanıyor. Müzikle hastaların pozitif yönden etkilendiğini gördük. Dolayısıyla hastaların yaşam standartları yükselmiş oluyor. Merkezdeki ulu çınarlar, müzikli etkinliğe katılıp moral buluyor. Burada onların kaliteli zaman geçirmelerine katkıda bulunuluyor. "

"Müzik dinletisi çok güzel bir duygu ve mutlu oluyoruz"

Hastalardan İbrahim Halil Bazatlı, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu rahatsızlandığını ve 11 gün yoğun bakımda kaldığını söyledi.

Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü anlatan Bazatlı, "Rahatsızlığımın ardından Moral Evi'ne geldim. Burada gerçekten moral buluyorum. Haftada iki gün geliyorum. Merkezde fizik tedavi, beyin jimnastiği, spor, zeka akıl oyunları gibi etkinliklerin yanı sıra müzik enstrümanlarını çalışıyoruz. Şarkılara eşlik edip söylüyoruz. Stres atıp rahatlıyoruz. Müzik dinletisi çok güzel bir duygu ve mutlu oluyoruz. Sıkıntılardan bunalmışız ama müzikle rahatlayıp huzur buluyoruz." dedi.

Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu 22 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran Ekrem Gür ise zor günler geçirdiğini ancak şu anda Moral Evi'nde huzur bulduğunu özellikle müzik enstrümanları çalarak hayata daha fazla bağlandığını söyledi.

Gür, merkeze geldiğinde çok zor yürüdüğü bildirerek, "Merkez sayesinde neşemiz yerine geldi. Aldığım fizik tedavi sayesinde yürümeye başladım. Ayrıca müzik dinletisi sayesinde rahatlıyorum. Burada hoşgörülü bir ortam var. Merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca müziği çok seviyorum, beni hayata bağlıyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor
GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor
GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor
GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Alzaymır hastaları müzikli terapiyle moral buluyor - Son Dakika


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