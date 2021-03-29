Gaziantep'te alzaymır hastası Ekrem Gür Kur'an-ı Kerim öğreniyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Moral Evi'nde alzaymır hastalığı nedeniyle tedavi gören Ekrem Gür (68) Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ezber becerisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Gür, 3 aylık kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. 6 yıl önce namaz kılarken geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye giden Gür'e alzaymır teşhisi konuldu. Şiddetlenen rahatsızlığı dolayısıyla her şeyi unutmaya başlayan Gür, Büyükşehir Belediyesine bağlı Moral Evi'nde tedavi görmeye başladı.

Alzaymır hastalığını ilk olarak namaz sırasında fark ettiğini dile getiren 68 yaşındaki Ekrem Gür, " Cuma günü namaz kılmak için camiye gitmiştim. Namaz son kıyamında kalkmadım. İki kişi yanıma geldi ve neden kalkamadığımı sordu. Ben de bilmiyorum dedim. 'Ayağa kalkmak ister misin?' diye soru sorarak yardımcı olmaya çalıştılar ve beni ayağa kaldırdılar. Bir baktım ayağa kalktım. Orada alzaymır olduğum belli oldu. Ailem bu olay sonrası doktora götürdü. Doktora gidince beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Hatırlamıyorum ama 22 ya da 23 gün yoğun bakımda kalmışım." dedi.

Alzheimer hastası olan kişilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmelerinin normal insanlara göre daha zor olduğunu ifade eden Moral Evi personeli Osman Ceran ise Ekrem Gür'ün Kur'an-ı Kerim'i rahatlıkla okuyabildiğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sağlık hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay da yaklaşık 100 hastaya merkezde hizmet verdiklerini kaydetti.