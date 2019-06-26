Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü toplantısı
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Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü toplantısıGaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü istişare toplantısı düzenlendi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
'te Anadolu Arkeoloji
ve Kültürel Miras Enstitüsü toplantısı
Gaziantep'te Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü istişare toplantısı düzenlendi. Avrupa
Birliğinin (AB) 7,5 milyon avro desteğiyle hayata geçirilecek enstitüyle ilgili olarak Ömer Asım
Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Fatma Şahin
, Türkiye
'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ve yurt dışından gelen davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Fatma Şahin, Gaziantep ve çevresinde çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.
Şahin, işin sonuna yaklaştıklarını belirterek, Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Siz değerli bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz. Bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz diye konuştu.
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