Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
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Gaziantep'te aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı

1 saat önce

Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı, System.String[]
Gaziantep'te yaklaşık bir aydır aralıksız süren aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Gaziantep'te yaz boyunca etkili olan aşırı sıcakların ardından aniden bastıran yaz yağmuru vatandaşları şaşırttı. Vatandaşların bir kısmı yağan yağmurun keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise ağaç altlarına ve saçaklara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için ellerindeki çantaları ve eşyaları kullandı.

Kentte yaklaşık yarım saat kadar süren yağmur cadde ve sokakları da yıkarken, hava sıcaklığını da düşürdü. - GAZİANTEP
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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