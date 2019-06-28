Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı
55 dakika önce
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
'in Nurdağı
ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangını söndürmek için 5 arazöz, 5 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı. - GAZİANTEP
Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü
Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum
Ünlü iş adamının cenazesinde imam helallik isteyince tartışma çıktı!
Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınının cezası belli oldu!