Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı
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Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı

55 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Gaziantep'te anız yangını ormana sıçradı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Yangını söndürmek için 5 arazöz, 5 su tankı ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Nurdağı, Gaziantep, 3. Sayfa
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