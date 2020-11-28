Gaziantep'te apartmandan bebek arabası çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir apartmana girerek 2 bebek arabası çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde bir apartmandan 2 bebek arabasını çalan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının B.T. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının bir apartmana girmesi ve çaldığı iki bebek arabasıyla apartmandan çıkması yer alıyor.