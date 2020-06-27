Gaziantep'te "Arabalı Sinema Günleri" başlıyor - Son Dakika

Etkinlik alanında maske takımı zorunlu olacak, araçlarda en fazla 3 kişi bulunabilecek ve araçlardan çıkılmayacak.

" Aşk Tesadüfleri Sever ", "Selvi Boylum Al Yazmalım", " Sarıkamış Çocukları", "7. Koğuştaki Mucize ", "Anadolu Kartalları" ve "Bayi Toplantısı" filmlerinin izleneceği etkinlikte filmler dev ekranlara yansıtılacak, sesler ise arabanın radyosundan verilen frekansla dinlenebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli Kavşağı'nda bulunan Hitit Kültür Kapısı ve Alleben Göleti'nde ücretsiz düzenlenecek organizasyon 3-8 Temmuz tarihleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hayata geçirilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı