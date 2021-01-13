Gaziantep'te araç ve iş yeri hırsızlığının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracı çalan ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen araç ve iş yeri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

İncelemede hırsızlık olayına karışan kişilerden birinin İ.G. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi adresinde yakaladı, çalınan aracı da bularak sahibine teslim etti.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracı çalan şüphelilerin çaldıkları araçla ilerlemeleri, bir diğer görüntüde ise, çalıntı araçla hırsızlık yapılan iş yerinin önüne gelmeleri ve bir süre sonra uzaklaşmaları yer aldı.