Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı - Son Dakika
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Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı

7 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe 3 gün baktı.

Gaziantep'te aracın çarptığı köpeğin bakımını vatandaşlar yaptı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe 3 gün baktı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye- Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç köpeğe çarptı.

Yaralı köpek olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, olay yerine giderek hayvanı aldı.

Üç gün boyunca yaralı hayvana bakan ve besleyen vatandaşlar, Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine haber verdi.


Arka ayakları ve karın bölgesinden yaralandığı tespit edilen hayvan, CAHİDE ekiplerine teslim edildi.


CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı hayvanın ilk tedavisinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine sevk edileceğini kaydetti.

Yeşilyurt Mahallesi, Gaziantep, Hassa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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