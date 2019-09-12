Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
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Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.

Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü, System.String[]
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.
Nurdağı- Gaziantep karayolunun 13 kilometresi Kömürler Mahallesi'nde, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemenin ardından sırtlanı gömdü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
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