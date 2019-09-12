Gaziantep'te, aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
1 saat önce
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nurdağı
ilçesinde, bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü.
Nurdağı- Gaziantep
karayolunun 13 kilometresi Kömürler Mahallesi'nde, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri, yapılan incelemenin ardından sırtlanı gömdü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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