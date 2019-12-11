Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 42 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te aracında 42 kilogram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında 42 kilogram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aracıyla kente 42 kilogram esrar getirirken yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, kente bir araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu gişelerindeki uygulama noktasında söz konusu aracı durdurmuş ve yapılan aramada 42 kilogram esrar ele geçirmişti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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