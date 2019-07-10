Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

46 dakika önce

Gaziantep'te aracında uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
Gaziantep'te aracında uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 667,36 gram esrar ile 856 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü R.F.A. ile yanında bulunan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden R.F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi Son dakika! Trump'ın "Aptal" dediği büyükelçi istifa etti Almanya Başbakanı Merkel, kameralar önünde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te aracında uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]