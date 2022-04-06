Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 7 aracın kesici aletle lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği suça sürüklenen 3 çocuğu yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokakta 3 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor.