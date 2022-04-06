Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı

06.04.2022 14:50
Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 7 aracın kesici aletle lastiklerinin patlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği suça sürüklenen 3 çocuğu yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin yürütülmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Öte yandan araçların lastiklerinin patlatılması güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokakta 3 kişinin otomobillerin lastiklerine zarar vererek ilerlemeleri yer alıyor.

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Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te araçların lastiklerini patlattığı iddiasıyla suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
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