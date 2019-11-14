Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından araçlarında 500 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından araçlarında 500 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Gaziler Mahallesi Araban yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 500 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.K. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:26 Kaynak: AA
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