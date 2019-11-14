Gaziantep'te araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından araçlarında 500 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Gaziler Mahallesi Araban yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 500 gram eroin ile bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan M.K. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.