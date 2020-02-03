Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem- Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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