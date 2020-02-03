Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem- Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
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