Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem- Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.