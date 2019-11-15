Gaziantep'te araçta zulalanmış kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te araçta zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altına zulalanmış halde 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.