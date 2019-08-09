Gaziantep'te araçtan 6 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
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Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şehitkamil
ilçesine bağlı Hayrat
Mahallesi civarında yol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisine zulalanmış 9 paket halinde 6 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - GAZİANTEP
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