Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te araçtan 6 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
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Gaziantep'te araçtan 6 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı

53 dakika önce

Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te araçtan 6 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı, System.String[]
Gaziantep'te durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Şehitkamil ilçesine bağlı Hayrat Mahallesi civarında yol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta dedektör köpeğinin de katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisine zulalanmış 9 paket halinde 6 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - GAZİANTEP
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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