Gaziantep'te aralık yağışları sevindirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te aralık yağışları sevindirdi

6 saat önce

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, aralık ayında, Gaziantep'te metrekareye 180 kilogram yağış aldıklarını belirtti.

Gaziantep'te aralık yağışları sevindirdi, System.String[]

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, aralık ayında, Gaziantep'te metrekareye 180 kilogram yağış aldıklarını belirtti.

Sönmezler, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan ve 1 milyar 250 milyon lira bütçeli Düzbağ Projesi'nin tamamlandığını hatırlattı.

Böylece Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyunun Gaziantep'e ulaştığına değinen Sönmezler, Düzbağ'la yüzü gülen şehrin kışın ilk ayındaki etkili yağışlarla suya doyduğunu belirtti.

GASKİ Genel Müdürü Sönmezler, yıllardır gazi şehrin içme suyuyla ilgili çektiği sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmaların meyvesini verdiğini ifade etti.

Sönmezler, şöyle devam etti:

"2019 aralık ayındaki yağışlar bizi çok ama çok sevindirdi. Aralık ayında, Gaziantep'te metrekareye 180 kilogram yağış aldık. Gaziantep'in uzun yıllar ortalaması olan 97 kilogramın çok üzerinde. Kartalkaya Barajı'nı besleyen Aksu havzasıyla Düzbağ'ı besleyen Göksu havzasında yağışlar çok iyi ve yüksek kesimlerde kar yağışlarının olması sevindirici. Kartalkaya Barajı'ndan bugün itibarıyla şehrimize su vermiyoruz. Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne ulaşan suyun tamamı menba kalitesinde bir su olan Düzbağ'dan gelmektedir. Kartalkaya Barajı'ndan mayıs-haziran aylarına kadar, havzadaki su miktarına göre su almayı düşünmüyoruz. Kartalkaya Barajı'nda 78 milyon metreküp suyumuz mevcut. Bu demektir ki inşallah 2020 yılının yaz aylarında hem tarımsal sulama faaliyetlerimiz için yeterli suyumuz olacak, hem de Gaziantep'te herhangi bir su sorunu yaşamayacağız."

Gaziantep'te çeşmelerden son derece kaliteli, menba kalitesinde su aktığını belirten Sönmezler, "Kartalkaya hattından, Hacıbaba Arıtma Tesisleri'ne su terfi edilmemektedir. Ancak Şahinbey bölgesindeki Karataş gibi yüksek kesimlerdeki mahalleler, Narlı kuyularından su içmektedir. Bu bölgenin suyuna da Düzbağ'dan takviye edilmektedir, bu bölge halkının Düzbağ suyunu içmeleri için çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Düzbağ, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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