Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven operasyonlarında aranması bulunan 118 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 145 kişiye de işlem yapıldı.

Gaziantep'te aranan 118 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan huzur ve güven operasyonlarında aranması bulunan 118 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 145 kişiye de işlem yapıldı. Çok sayıda suç aleti ile çalıntı malzeme de ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü il merkezinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada aranması bulunan 118 şüpheli şahsı yakalanırken, 87 şüpheliye kabahatler kanununa aykırılıktan, 36 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 22 şüpheli şahsa ise hırsızlık suçundan olmak üzere toplam 145 şahsa yasal işlem yapıldı.


Yapılan çalışmalarda 144.27 gram esrar, 67.39 gram metamfetamin, 20.88 gram eroin, 4.72 gram jameika, 7.85 gram bonzai, 1 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet madde kullanımında kullanılan aparat, 249 adet gümrük kaçağı sigara, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız silah 21 adet fişek, 2 adet tüfek 16 adet kartuş, 1 adet kurusıkı silah, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet tescil kaydı olmayan araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, bir miktar çalıntı yaşam malzemesi, 8 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet televizyon, 1 adet araç yıkama makinası, bir miktar çalıntı demir ve bakır, 3 parça kıyafet ve 2 adet motosiklete ait parça gibi çok sayıda çalıntı malzeme ile suç aleti ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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