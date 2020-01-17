Gaziantep'te aranan 128 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aranan 128 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 128 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan denetimlerde aranan 128 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te aranan 128 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan denetimlerde aranan 128 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 16, hırsızlık konusuyla ilgili 17, kabahatler kanunuyla ilgili 122 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve 128 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 15.65 gram metamfetamin, 27.25 gram eroin, 50.50 gram esrar, 13.17 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 kurusıkı silah, 31 fişek, 7 kartuş, 7 kesici alet, 4 çalıntı araç, 1 çalıntı cep telefonu, 5 çalıntı matkap, 11 çalıntı yiv set matkap ucu, 1 çalıntı kaynak makinesi, 38 çalıntı kontrol kalemi, 7 bin 300 adet çalıntı dikiş makinesi iğnesi ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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