Gaziantep'te aranan 54 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan genel huzur güven uygulamasında aranan 54 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 31 şahsa ise işlem yapıldı. Uygulamada, çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde genel huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 18 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 9 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 4 şahsa ise kabahatler kanununda yasal işlem yapıldı.

Çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise 466 gram uyuşturucu madde, 9 adet ruhsatsız silah, 26 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kartuş, 1 adet kuru sıkı silah, 2 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 2 adet kesici alet, 2 adet suça konu araç ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP