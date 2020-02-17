Gaziantep'te aranan 68 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranan 68 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 68 şahıs yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 68 şüpheli şahıs yakalanırken toplam 117 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Gaziantep'te aranan 68 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan genel asayiş uygulamasında aranması bulunan 68 şüpheli şahıs yakalanırken toplam 117 şahsa çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çalışamalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.


Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Şubat 2020 Pazar günü il merkezinde genel asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 68 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 34, hırsızlık suçundan 8 ve kabahatler kanuna aykırılıktan 75 şahsa işlem yapıldı.


Çalışmalar neticesinde, 7 kilo 529 gram uyuşturucu madde, 906 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 90 paket kaçak sigara, 5 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kuru sıkı silah, kuru sıkı tabancayı gerçeğe çevirmeye yarayan çok sayıda aparat, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet sahte altın yüzük, 2 adet bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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