Gaziantep'te aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranan 72 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 72 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep polisi kentin huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'te aranan 72 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep polisi kentin huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda 36 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 72 aranan şahıs yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı çalışmalarda 72,17 gram metamfetamin, 9,63 gram esrar, 2,3 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 644 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek, 7 adet kurusıkı silah, 61 adet kurusıkı fişeği, 1 adet hacizli yakalamalı motosiklet, 3 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet çalıntı televizyon, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı araç, 18 metre kablo, 9 adet refüj demiri ve 4 adet çalıntı hoparlör ele geçirildi. Polis ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde yaptıkları uygulamalarda, 36 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılırken, 72 aranan şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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