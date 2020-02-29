Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında aranan 76 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 22, hırsızlık konusuyla 17, kabahatler kanunuyla ilgili 66 kişiye yasal işlem yapıldı, aranan 76 kişi yakalandı.

Çalışmalarda 40 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap, 2 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara, 10 tabanca, 57 fişek, 5 çalıntı araç, 3 kumar makinesi, 1 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kaçak sigara satan yerlere yönelik operasyonda 876 paket kaçak sigara ile 56 paket makarona sarılı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.