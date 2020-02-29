Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında aranan 76 kişi yakalandı.

Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında aranan 76 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 22, hırsızlık konusuyla 17, kabahatler kanunuyla ilgili 66 kişiye yasal işlem yapıldı, aranan 76 kişi yakalandı.

Çalışmalarda 40 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap, 2 bin 10 paket gümrük kaçağı sigara, 10 tabanca, 57 fişek, 5 çalıntı araç, 3 kumar makinesi, 1 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde kaçak sigara satan yerlere yönelik operasyonda 876 paket kaçak sigara ile 56 paket makarona sarılı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Washington'da gerçekleşti Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te aranan 76 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]