Gaziantep'te aranan 80 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde yapılan denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 56, hırsızlıkla ilgili 15 ve Kabahatler Kanunu ile ilgili de 80 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu sırada çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli de yakalandı.

Çalışmalarda 755 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uzun namlulu silah, 7 tabanca, 1 çalıntı dizüstü bilgisayar, 1 çalıntı otomobil, 3 sahte sürücü belgesi, 63 litre dökme alkol, 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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