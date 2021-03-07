Gaziantep'te aranan 80 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 80 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kent genelinde düzenlenen çalışmalarla uyuşturucuyla mücadele kapsamında 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı.

Ayrıca hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 29 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 14 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 2 şahıs tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında hakkında aranan 80 şahıs da yakalandı.