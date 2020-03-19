Gaziantep'te aranan 86 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te aranan 86 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te aranan 86 şahıs yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan genel huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te aranan 86 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan genel huzur güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli şahıs yakalandı. Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 18 Mart 2020 günü il merkezinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli şahıs yakalanırken, 37 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 21 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 52 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Operasyon sonucunda ise bin 313 kilogram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı tablet, 2 adet çalıntı ağaç budama testeresi, 2 adet çalıntı ağaç budama makası, 1 adet çalıntı araç krikosu, 1 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çalıntı hoparlör, 10 adet suça konu cep telefonu, 1 adet kumar makinesi, 4 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:01 Kaynak: İHA

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